Son Dakika: Fenerbahçe-Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Maçta Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Murat Erdoğan olacak.

VAR'DA HAKAN CEYLAN

Öte yandan dev maçın VAR hakemi de belli oldu. Haftanın en kritik müsabakasında Hakan Ceylan VAR hakemi olarak görev alacak.

TRABZONSPOR 25 SENEDİR KAZANAMIYOR

Zirve yarışında yakından ilgilendiren bu mücadelede şampiyonluk şansı devam eden Fenerbahçe hata yapmak istemiyor. Trabzonspor ise ligde 25 sene sonra Kadıköy'de galip gelmek için sahaya çıkacak.

LİGİN KADERİ BELLİ OLUYOR

Fenerbahçe bu akşam Trabzonspor'a puan kaybeder ve Galatasaray önümüzdeki maçta Sivasspor'u yenerse Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can, Ferdi, Samet, Szalai, Peres, Arao, Zajc, Emre, Rossi, Valencia, Batshuayi.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Bartra, Eren, Doğucan, Siopis, Hamsik, Abdülkadir, Visca, Umut Bozok