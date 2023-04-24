Canlı anlatım! Fenerbahçe ile İstanbulspor karşılaşıyor

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında bugün sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

4 İSİM YOK

Fenerbahçe, İstanbulspor maçında 4 oyuncusundan faydalanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Altay Bayındır, Lincoln Henrique, Miha Zajc ve Michy Batshuayi, İstanbulspor'a karşı forma giyemeyecek.

6 FUTBOLCU SINIRDA

Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, İstanbulspor karşısında kart görmeleri durumunda Sivasspor deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

HAKEM KADİR SAĞLAM

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Fenerbahçe - İstanbulspor maçının VAR hakemi Halil Umut Meler oldu. AVAR'da ise Bahattin Şimşek ve Kerem Ersoy görev yapacak.

Fenerbahçe : İrfan, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, Arda, Mert Hakan, İsmail, Emre, Pedro, Valencia.

İstanbulspor: Alp Arda, Okan Erdoğan, Simon Deli, Mehmet Yeşil, Tuncer Tuhan, Muammer Sarıkaya, Kerem Şen, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze Emeka