Son dakika: Fenerbahçe'den tahkim kurulu kararıyla ilgili açıklama
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Son dakika haber: "Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur""Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar"İSTANBUL,- Fenerbahçe Kulübü, 13 Süper Lig hakeminin görevden...
"Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur"
"Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar"
İSTANBUL,- Fenerbahçe Kulübü, 13 Süper Lig hakeminin görevden alınmalara ilişkin yaptığı itirazın tahkim kurulu tarafından kabul edilmesiyle alakalı, resmi internet sitesinden bir açıklamada yayımladı.
Sarı-lacivertli ekibin resmi hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bugün, Tahkim Kurulu vermiş olduğu kararla bu sorularımızın haklılığını bir kez daha ortaya koymuştur. Şimdi son kez soruyoruz. Türk futbolunu bu kaosa, bu belirsizliğe, bu adaletsizliğe ve bu ciddiyetsizliğe sürükleyenler o koltuklarda nasıl oturacaklar?"
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022