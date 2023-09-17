Son Dakika: Fenerbahçe-Antalyaspor maçında ilk 11'ler belli oldu! Yeni transfer formayı kaptı

Son dakika: Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacağı ve saat 17.00'de başlayacak mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, eldivenleri yeni kaleci Dominik Livakovic'e verdi.

Fenerbahçe ile Antalyaspor, Süper Lig'in 5. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Henüz ligde puan kaybıyla tanışmayan sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında seriyi sürdürmeyi planlıyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de 3 Eylül'deki MKE Ankaragücü deplasmanında ikinci yarı gördüğü kırmızı kartla oyun dışı kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Akdeniz ekibinde, sakatlıkları süren Gerrit Holtmann, Jakub Kaluzinski, Zymer Bytyqi, Ufuk Akyol ile bir süre önce oğlu, kayınvalidesi ve kayınpederi trafik kazasında yaralanan Naldo, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

FENERBAHÇE, KADIKÖY'DE 3 KEZ YENİLDİ

Süper Lig'de Antalyaspor'u konuk ettiği son 10 lig maçında Fenerbahçe, 6'sında sahadan 3 puanla ayrılırken, 3 maçta ise yenilgi yaşadı. 1 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe, ev sahibi olduğu 27 maçta rakibine büyük üstünlük sağlarken, bu süreçte 22 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

İŞTE İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Serdar, Becao, Ferdi, Zajc, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko

Antalyaspor: Helton, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Veysel Sarı, Güray Vural, Saric, Ufuk Akyol, Sander Van de Streek, Holtmann, Buksa, Larsson