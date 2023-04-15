Son Dakika: Fenerbahçe-Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Jorge Jesus, hayli sürpriz bir kadroyu sahaya sürdü.

ŞAŞIRTAN TERCİHLER

Altay Bayındır'ın yokluğunda kaleyi İrfan Can Eğribayat devraldı. Ferdi'nin yokluğunda sağ bekte Osayi oynuyor. Sol tarafta ise Alioski var. Orta saha ikilisi İsmail ve Zajc. Arda Güler ile Rossi ilk 11'de şans buldu. Valencia'nın forvetteki partneri ise Serdar Dursun.

KANARYA'NIN PUANI 57

Haftaya 57 puanla 2. sırada giren Fenerbahçe, son olarak deplasmanda Fatih Karagümrük'ü geriye düştüğü maçta 2-1 mağlup etmişti.

7 EKSİK VAR

sarı kart cezalısı Ferdi Kadıoğlu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Lincoln Henrique ve Joshua King müsabakada forma giyemeyecek. Luan Peres, Michy Batshuayi ve Jayden Oosterwolde hazır değil. Altay Bayındır da bel ağrısı şikayeti nedeniyle yok.

7 İSİM SINIRDA

erdar Aziz, Gustavo Henrique, Bright Osayi-Samuel, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, sarı kart görmeleri durumunda Medipol Başakşehir karşısında takımı yalnız bırakacak.

MAÇIN HAKEMİ KARAOĞLAN

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele beIN Sports ekranından canlı yayımlanacak.

ANKARAGÜCÜ ÇIKIŞA GEÇTİ

Tolunay Kafkas'ın yükselişe geçen MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek yarı finale yükseldi, ligde ise geçen hafta İstanbulspor'u 3-2 yenerek seri yakaladı. Başkent ekibi küme düşme hattının 4 puan üstünde 28 puanla 14. sırada yer alıyor.

DEPLASMAN KARNESİ KÖTÜ

MKE Ankaragücü, deplasmandaki yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Başkent ekibi ligde oynadığı son 3 dış saha maçını da kaybetti

İlk 11'ler:

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Zajc, Arda, Rossi, Valencia, Serdar Dursun.

MKE Ankaragücü: Gökhan, Kevin, Atakan, Nihad, Kitsiou, Lamine, Taylan, Hanousek, Emre, Zahid, Sowe.

Ayrıntılar geliyor...