Son Dakika | Eyüpspor, Göztepe'den Berkan Emir'i transfer etti Son dakika haberi: Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Berkan Emir'i kadrosuna dahil etti. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 34 yaşındaki futbolcu Berkan Emir'i kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Göztepe'den Berkan Emir'i kadrosuna kattı. Berkan Emir'e 'hoş geldin' diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. Berkan Emir, geçen sezon Süper Lig'de forma giydiği 32 maçta bir gol kaydetti. AA / Emre Doğan - Spor Spor Haberler Son Dakika

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