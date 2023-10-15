Son dakika: EURO 2024 7. maçında Milli Takımımız, Konya'da Letonya'yı konuk edecek. Millilerimiz, galibiyet alması halinde EURO 2024 biletini almayı garantileyecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Son Dakika: EURO 2024'e son bir adım kaldı! Türkiye-Letonya maçında ilk 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında Konya'da Letonya ile kozlarını paylaşacak.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak. Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek.

3. KEZ AVRUPA ŞAMPİYONASI'NA GİDECEĞİZ

A Milli Takım, EURO 2024'ü garantilerse, 2016 ve 2020'nin ardından ilk kez üst üste 3. kez Avrupa Şampiyonası'nda yer alacak.

GALİBİYET EURO 2024 BİLETİNİ GETİRECEK

Hırvatistan'ı deplasmanda mağlup ederek grupta liderliğe yükselen Türkiye, Letonya'yı mağlup ettiği takdirde gruptaki son maçlar öncesinde EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

GRUPTAKİ DİĞER MAÇLAR

Grubun diğer maçında ise aynı gün Galler ile Hırvatistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Ermenistan ise yedinci maç gününü bay geçecek.

EKSİKLER

Cezası sona eren Merih Demiral bu maçta forma giyebilecek. Sakatlığı süren Yusuf Sarı'nın ise bu maçta da oynaması beklenmiyor.

İLK 11'LER

Türkiye; Uğurcan, Ferdi, Samet, Abdülkerim, Cenk Özkacar, İsmail, Hakan, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Yunus Akgün, Barış Alper.

Letonya; Ozols, Savalnieks, Balodis, Tobers, Ciganiks, Savaljevs, Emsis, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis