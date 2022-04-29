Son dakika: Eşref Hamamcıoğlu: "Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Gelen son dakika haberine göre Eşref Hamamcıoğlu: "Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır.
Eşref Hamamcıoğlu: "Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır." - İSTANBUL
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