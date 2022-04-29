Son dakika: Eşref Hamamcıoğlu: 'Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır.

Eşref Hamamcıoğlu: "Bu kaostan çıkmanın tek faktörü yeni bir seçim kararı almaktır. Burak Elmas'ın da bu konuda görüşü aynı olmasına rağmen yönetim kuruluyla yapacağı görüşme sonrası açıklama yapacağını dile getirdi. 21-28 Mayıs'ta mutlaka seçim yapılmalıdır." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor