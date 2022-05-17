Son dakika! Eczacıbaşı Dynavit, genç pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer etti - Haberler

Son dakika! Eczacıbaşı Dynavit, genç pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer etti
AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
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Son dakika spor haberine göre Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'dan 2006 doğumlu pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'dan 2006 doğumlu pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer ettiğini açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Defne Başyolcu'nun renklere bağlandığı, bunun yanı sıra bu sezon A takıma yükselen 2004 doğumlu libero Zeynep Palabıyık ve 2005 doğumlu pasör Dilay Özdemir'le yola devam etmeye karar verildiği belirtildi.
AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor