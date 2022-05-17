Son dakika! Eczacıbaşı Dynavit, genç pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Eczacıbaşı Dynavit, genç pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer etti

AA - Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika! Eczacıbaşı Dynavit, genç pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer etti

Son dakika spor haberine göre Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'dan 2006 doğumlu pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Nilüfer Belediyespor'dan 2006 doğumlu pasör çaprazı Defne Başyolcu'yu transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Defne Başyolcu'nun renklere bağlandığı, bunun yanı sıra bu sezon A takıma yükselen 2004 doğumlu libero Zeynep Palabıyık ve 2005 doğumlu pasör Dilay Özdemir'le yola devam etmeye karar verildiği belirtildi.

AA / Mücahit Hüseyin Eroğul - Spor

voleybol, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title