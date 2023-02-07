Son Dakika: Depremde enkaz altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, yaralı olarak kurtarıldı

Son dakika: Depremin vurduğu Hatay'da göçük altında kalan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu, enkazdan yaralı olarak çıkarıldı ve hastaneye kaldırıldı. Enkaz altındaki bir diğer isim Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut'u ise arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetli depremler sonrası büyük hasar alan Hatay'da uzun süredir göçük altında bulunan Hataysporlu futbolcu Christian Atsu'dan iyi haber geldi.

"ATSU KURTARILDI, SAVUT HALA ENKAZ ALTINDA"

Hatayspor'da saatlerdir enkaz altında bulunan Christian Atsu yaralı olarak kurtarıldı. Hatayspor yöneticisi Mustafa Özat yaptığı açıklamada, "Christian Atsu, yaralı olarak çıkarıldı. Sportif direktörümüz Taner Savut ise maalesef hala enkaz altında. Hatay çok etkilendi. En tehlikeli saatlerin sonuna doğru geliyoruz." ifadelerini kullandı.

HATAYSPOR'DA ENKAZDAN ÇIKARILANLAR

Hatayspor forması giyen Burak Öksüz göçük altından çıkarıldı. Teknik heyetten Ekrem Ekşioğlu ve Osman Ateş enkazdan sağ olarak kurtuldu. Kerim Alıcı da kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarken, sağlık durumu iyi.