Deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan lider Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in lideri Galatasaray, 26. hafta karşılaşmasında Konyaspor'a konuk oluyor. Sarı-Kırmızılıların ilk 11'i belli oldu.

Lider Galatasaray, 26. hafta maçında bugün Konyaspor'a konuk oluyor. Ligde 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan Sarı-Kırmızılılar, Konya'da iyi gidişatını sürdürmek istiyor. Aslan, 1 maç fazla ile Fenerbahçe'nin 9 puan önünde haftaya lider girdi.

KONYA ÇIKIŞ ARIYOR

Konyaspor ise 24 müsabakada 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 yenilgi ile 31 puan aldı. Yeşil-beyazlı takım, 26. hafta öncesinde 8. sırada yer buldu. Aleksandar Stanojevic yönetiminde 6 maça çıkan Konya, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Hatayspor maçını ise 3-0 hükmen galip geçtiler.

NELSSON VE MERTENS YOK

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson, karşılaşmada takımlarındaki yerini alamayacak.

KEREM, BERKAN VE BARIŞ SINIRDA

Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu ise yarın sarı kart görmeleri halinde, 27. haftadaki Adana Demirspor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.

İlk 11'ler:

Konyaspor: Sehic, Ahmet, Calvo, Adil, Guilherme, Bouchalakis, Soner, Mahir, Pozuelo, Marlos, Muhammet

Galatasaray: Muslera, Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Dubois, Oliveira, Berkan, Rashica, Barış Alper, Kerem, Icardi