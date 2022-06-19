Son dakika: Bucaspor'un efsane başkanı hayatını kaybetti

Bucaspor'u tarihinde ilk kez profesyonel lige taşıyan isim olan kulübün efsane başkanı Akın Göksu hayatını kaybetti. 80 yaşında vefat eden Göksu'nun cenazesi bugün Buca Muradiye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınıcak cenaze namazının ardından Hasanağa Bahçesi yanındaki eski Buca Mezarlığı'na defnedilecek.

Türkiye'de 3'üncü Lig'in kurulduğu 1984 yılında son başvuru tarihine 2 gün kala İsmet Çiftçi ile birlikte Futbol Federasyonu'na başvuran ve merhume bakan Işılay Saygın'ın girişimleriyle, Çiftçi ve Seyit Mehmet Özkan'ın son günde verdiği banka teminat mektuplarıyla Bucaspor'u profesyonel lige sokan Göksu, 1990'da takımın ilk kez 2'nci Lig'e çıktığı dönemde de başkanlık yapmıştı. Bucaspor, Fırtına lakabını o sezon almıştı.

Demirören Haber Ajansı / Spor