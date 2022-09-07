Son Dakika | Bucaspor, Alp Tutar'ı transfer etti Spor Haberleri Son dakika haberleri... Bucaspor 1928, 25 yaşındaki kaleci Alp Tutar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Bucaspor 1928, 25 yaşındaki kaleci Alp Tutar ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor'da transfer harekatı sürüyor. Sarı-lacivertliler, son olarak Samsunspor forması giyen kaleci Alp Tutar'ı kadrosuna kattı. İzmir temsilcisi, 25 yaşındaki file bekçisi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transferi sosyal medya hesaplarından duyuran Bucaspor 1928, paylaşımında "Alp Tutar'a kulübümüze 'Hoş geldin' diyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" ifadelerine yer verdi. Kariyerine Ajax altyapısında başlayan Alp Tutar, Almere City U21, 1922 Konyaspor, Eyüpspor, Kırklarelispor ve Samsunspor takımlarında forma giydi. - İZMİR Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Samsunspor Bucaspor Spor Haberler Son Dakika

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