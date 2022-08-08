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Son Dakika | Bocce maçını dostluk kazandı

Son Dakika | Bocce maçını dostluk kazandı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE (İHA) – Düzce'de huzurevleri arasında düzenlenen bocce turnuvası renkli anlara sahne oldu.

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DÜZCE (İHA) – Düzce'de huzurevleri arasında düzenlenen bocce turnuvası renkli anlara sahne oldu.

Muharrem Sancaklı Huzurevi ve Neriman Çilingir Huzurevi arasında bocce turnuvası gerçekleştirildi. Müsabakada derece alabilmek için yaşlılar birbirleri ile yarışırken, mücadeleyi Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ercan Öztürk'de yakından takip etti. İki huzurevi arasında yapılan mücadele ise beraberlik ile sonuçlanınca dostluk kazandı. - DÜZCE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Düzce Spor Haberler Son Dakika

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