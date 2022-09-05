Son dakika gündem: BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA SALDIRAN B.Ö. GÖZALTINA ALINDI Spor Haberleri Son dakika haberi: ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardından koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekme atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ANKARA İl Emniyet Müdürlüğü, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş karşılaşmasının sona ermesinin ardından koşarak sahaya giren ve siyah-beyazlı futbolculara tekme atarak saldıran şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Başkent'te oynanan Ankaragücü- Beşiktaş maçına, karşılaşma sonunda B.Ö., adlı taraftarın gerçekleştirdiği saldırı damga vurdu. Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı müsabakada hakemin bitiş düdüğüyle birlikte orta sahaya koşan B.Ö, havada tekme atarak Beşiktaşlı futbolculara saldırdıktan sonra saha bir anda karıştı. Yaşanan gerginlik güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırıldı. Saldırı ile ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü ve Beşiktaş maçında kale arkası tribününden saha içerisine atlayarak giren ve Beşiktaşlı futbolculara fiziki saldırıda bulunan B.Ö.'nün gözaltına alınarak hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Emniyet Müdürlüğü MKE Ankaragücü Beşiktaş Ankara Spor Güncel Haberler Son Dakika

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