Son Dakika: Beşiktaş-İstanbulspor maçında ilk 11'ler belli oldu
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Son dakika: Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Kara Kartal, Şenol Güneş'in istifasının ardından karşılaşmaya Burak Yılmaz yönetiminde çıkacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Beşiktaş ile İstanbulspor, Süper Lig'in 8. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Konferans Ligi'nde kaybedilen Lugano maçı sonrası Şenol Güneş istifa ederken, siyah-beyazlılar bu mücadeleye yardımcı antrenör Burak Yılmaz'ın yönetiminde çıkacak.
Çalkantılı günler yaşayan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, Mert Günok ve Arthur Masuaku'nun sakatlıkları bulunuyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Lugano'ya 3-2 mağlup olması sonrası Şenol Güneş istifa etmişti. Deneyimli hocanın yardımcısı Burak Yılmaz yönetiminde mücadeleye hazırlanan siyah-beyazlılar, karşılaşmaya da Yılmaz'ın liderliğinde çıkacak.
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Amartey, Bailly, Zaynutdinov, Salih, Hadziahmetovic, Oxlade-Chamberlain, Muleka, Ghezzal, Aboubakar
İstanbulspor: Jensen, Ali Yaşar, Okan, Mehmet, Duhaney, Ndao, Loshaj, Muammer, Mendy, Emir Kağan, Ethemi