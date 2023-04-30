Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde ilk 11'ler belli oldu

Süper Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Vodafone Park'taki derbi maçının hakemi Ali Şansalan.

FARK 8 PUAN

Ligde oynadığı son 8 karşılaşmada 7 galibiyet 1 beraberlik alan Beşiktaş, topladığı 62 puanla ligde 3. sırada yer alıyor. 1 maçı eksik olan Beşiktaş'ın lider Galatasaray'la arasında ise 8 puan fark bulunuyor.

LİDER, F.BAHÇE'NİN 3 PUAN ÖNÜNDE

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 yenilgi yaşadı. Topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturan sarı-kırmızılı ekip, en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde bulunuyor.

CENK TEHLİKESİ

Beşiktaş'ta Cenk Tosun sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Golcü oyuncu, Galatasaray maçında da sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta Fraport TAV Antalyaspor ile oynanacak mücadelede görev yapamayacak.

ASLAN'DA 4 İSİM SINIRDA

Galatasaray'da Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey ve Sergio Oliveira, bugün sarı kart görmeleri durumunda ligin 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Saiss, Colley, Masuaku, Salih, Amir, Gedson, Redmond, Aboubakar, Cenk Tosun.

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi