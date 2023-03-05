Son Dakika: Beşiktaş-Ankaragücü maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın hakemi Volkan Bayarslan. Beşiktaş, Ankaragücü maçına ofansif bir kadroyla çıkıyor. Yeni transfer Colley ilk 11'de şans buldu. Ankaragücü'nde de yeni transfer Hasan Ali Kaldırım, ilk 11'de yer aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geliyor. Siyah-Beyazlılar, Cenk Tosun ve Aboubakar ikilisiyle sahaya çıkıyor. Yeni transfer Omar Colley de ilk 11'de. Ankaragücü'nde yeni transfer Hasan Ali Kaldırım da bu maça ilk 11'de başlıyor.

3 MAÇLIK HASRET

Oynadığı son 3 maçı kazanamayan Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü mağlup ederek galibiyet özlemine son vermeyi hedefliyor. 22 karşılaşmada 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 40 puanla 3. sırada yer alıyor.

ANKARAGÜCÜ YUKARIYA TIRMANMAK İSTİYOR

Ligde 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet alan Ankaragücü ise 22 puanla 15. sırada yer alıyor.

GHEZZAL YOK

Antalyaspor ile yapılan son müsabakadan önce ısınma esnasında adalesinden sakatlanan Ghezzal, takımdaki yerini alamayacak. Kadroda düşünülmeyen N'Koudou da maçta forma giymeyecek.

İlk 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Onur, Tayyip, Colley, Masuaku, Gedson, Amir, Redmond, Salih, Cenk Tosun, Aboubakar

Ankaragücü: Gökhan, Malcuit, Uros, Mujakic, Hasan Ali, Diack, Pedrinho, Zahid, Beridze, Emre, Ali Sowe