Son Dakika | Batu Kaplan: 'Tomane'nin gidişinden kazancımız olmazsa ayrılmasını istemiyoruz'

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, golcü Tomane Mendes'in takıma maddi kazanç sağlamadan ayrılamayacağını söyledi.

Süper Lig hedefiyle yeni sezona girmeye hazırlanan Samsunspor'da, transfer döneminde 14 oyuncu kadroya katıldı. Bu 14 transferin 6'sını yabancı oyuncular oluşturdu. Kırmızı-beyazlıların Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, takımın son durumu hakkında açıklamalarda bulundu.

"Tomane'nin gidişinden kazancımız olmazsa ayrılmasını istemiyoruz"

Ayrılacak oyuncular ve transfer görüşmeleriyle alakalı bilgi veren Batu Kaplan, "Takımdan gidecek oyuncular belli. Ismael Diomande, Sheldon Bateau, Erald Çinari, Vukan Savicevic, Elhadj Bah gibi oyuncular takımdan ayrılacak ve satış listesine konuldu. Bu oyuncuların kendilerine takım bulmalarını bekliyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sağ bek konusunda görüşmelerimiz devam ediyor. Zeki Yavru ile görüşme yaptığımız doğru ama henüz bir anlaşma yok. Stoper konusunda bir arayışımız yok. Diomande bundan sonraki süreçte takımdan ayrı çalışmalarına devam edecek. Tomane Mendes, bizim oyuncumuz. Tomane gitmek istiyorsa ya da menajeri teklif getiriyorsa, Tomane de gitmek isterse biz onun önünü açarız. Kulüp olarak biz bu işten kar etmezsek, bizim bir kazancımız olmazsa gitmesini istemiyoruz. Tomane bizim oyuncumuz, kendisiyle herhangi bir problemimiz yok. Yabancı oyuncu konusunda da 21 yaş altı kontenjanından genç yabancı almayacağız" dedi.

Taraftara da mesaj veren Kaplan, "Taraftarımızı kombine ve forma alma konusunda takıma destek olmaya çağırıyorum. Taraftarımızdan olumsuz hava oluşturmaya çalışan herkesin önüne geçmesine çağırıyorum. Takımı korusunlar ve sahip çıksınlar. Taraftarımız bizlere güvensinler ve bu takıma sahip çıksınlar" diye konuştu.

Kaplan, ayrıca kendilerinden takım bulması istenen futbolcular; Ismael Diomande, Sheldon Bateau, Melih Altıkulaç, Semih Altıkulaç, Vukan Savicevic, Amir Arli, Erald Çinari, Furkan Fehmi Güneş, Ensar Arslan ve Elhadji Bah'ın transferi için görüşmelerin sürdüğünün altını çizdi. - SAMSUN