Son Dakika: Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Saat 20.30'da başlayacak Başakşehir-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu. Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo. Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo, Rossi; Arda Güler, Valencia.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

FARK 9 PUAN

Fenerbahçe, haftaya 60 puanla 2. sırada giriyor. Galatasaray, Alanyaspor'u mağlup ederek farkı 9'a çıkardı. F.Bahçe için bu maç hayli kritik.

JESUS'TAN ŞAŞIRTAN TERCİHLER

Jorge Jesus, sakatlıktan dönen Oosterwolde'yi sol bekte tercih edip Alioski'yi kesti. İlk 11'deki İrfan Can Kahveci ve Rossi tercihleri de sürpriz oldu.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Son haftalarda şans bulmaya başlayan genç yetenek Arda Güler, Başakşehir deplasmanında ilk 11'de sahaya sürüldü. Arda, Valencia'nın yanında yardımcı forvet olarak görev yapacak.

BAŞAKŞEHİR'DE KÖTÜ GİDİŞAT

Son maçında İstanbulspor'a 1-0 mağlup olan Medipol Başakşehir ise 45 puanla 5. sırada yer alıyor. Başakşehir son 7 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

6 İSİM SINIRDA

Sarı-Lacivertliler'de Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Miha Zajc, Emre Mor, Willian Arao ve Enner Valencia, kart görmeleri durumunda İstanbulspor karşısında takımı yalnız bırakacak.

BAŞAKŞEHİR'DE 7 FUTBOLCU SINIRDA

Başakşehir'de ise Leo Duarte, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir, Serdar Gürler, Lucas Biglia, Ömer Ali Şahiner ve Caner Erkin sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu isimler sarı kart gördüğü takdirde, gelecek hafta oynanacak Bitexen Giresunspor karşılaşmasında görev alamayacak.

İlk 11'ler:

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali, Duarte, Touba, Lima, Biglia, Mahmut, Aleksic, Deniz, Szysz, Figueiredo

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Oosterwolde, Arao, İrfan Can Kahveci, Crespo, Rossi; Arda Güler, Valencia.