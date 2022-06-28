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Son Dakika | Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i transfer etti

AA - Ahmet Pesen - Spor
Son Dakika | Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i transfer etti

Son dakika gelişmesine göre Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i renklerine kattı.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Royal Hastanesi Bandırmaspor, Baran Başyiğit'i renklerine kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, santrafor mevkisinde oynayan 19 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Başyiğit, daha Hacettepe ve Gençlerbirliği formaları giydi.

AA / Ahmet Pesen - Spor

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