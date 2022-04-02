Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile İbrahim Çolak için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda erkekler paralel bar disiplininde gümüş madalya kazanan Ferhat Arıcan ile halka aletinde gümüş madalya elde eden İbrahim Çolak'ı kutluyorum. Milli sporcularımızın kazandığı madalyalarda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bizler için gurur vesilesi olan sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Gümüş Madalya, İbrahim Çolak, Ferhat Arıcan, Azerbaycan, Spor, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title