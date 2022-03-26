Son dakika... Bakan Kasapoğlu'ndan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ne tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası finalinde rakibi Fenerbahçe Safiport'u yenerek kupayı kazanan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Mersin'in ev sahipliğinde Servet Tazegül Spor Salonu'nda oynanan Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Fenerbahçe Safiport'u mağlup ederek tarihinde ilk kez kupanın sahibi olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Fenerbahçe Safiport'u da finaldeki mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Spor