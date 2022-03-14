Son dakika spor: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Cem Bölükbaşı'nı kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, hafta sonu Bahreyn'de Formula 2'de Türkiye adına yarışan ilk otomobil sporcusu olacak Cem Bölükbaşı'nı ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Bakan Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğündeki makamında gerçekleştirilen kabuldeki konuşmasında ilkleri yaşama adına burada olduklarını belirterek, "Cem, hem ülkemize sporcu olarak hem de bir branş olarak ilki yaşatacak. Öncelikle kendisine başarılar diliyorum." dedi.

Sporcuların göz bebekleri olduğunu, iftihar vesilesi olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, "Her bir sporcumuzla biz gurur duyuyoruz. Sporcularımız tüm milletimiz için birer dünya elçisi ve onlar dünyanın dört bir tarafında şanlı bayrağımızı dalgalandırmak için büyük çaba sarf ediyorlar. Sporun toplumsal ve sosyal bir konu olduğunu da her zaman ifade ediyoruz. O yüzden son 20 yılda bir stratejik alan olarak sporu belirledik. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde Türk sporunu rekabet etme noktasında çok ama çok yukarılara taşıdık." değerlendirmesinde bulundu.

Sporda çıtayı yükselterek ve hedefleri birer birer gerçekleştirerek gayretlerinin devam edeceğini kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bu 20 yılda gerçekleşen politikalarla muhteşem bir altyapımız var. Sporcularımız da işte Cem gibi ilkleri gerçekleştirerek bu altyapıyı en güzel şekilde değerlendiriyorlar. Önce kurdukları hayaller ve sonrasında o hayallerin peşinden her şartta koşmaları bizleri mutlu ediyor. Gördüğünüz gibi Cem Bölükbaşı kardeşimiz ülkemizi Formula 2 serisinde temsil edecek ilk Türk pilotu olarak hemen yanı başımızda, kendisini tebrik ediyorum. Tabii o başarıyla performansını ortaya koydu, aynı zamanda da otomobil sporları camiasının da gönlünü kazandı, 4 gün sonra inşallah Bahreyn'de de ilk Formula 2 yarışına çıkacak. Kendisine başarı diliyorum ve bir gurur tablosu olarak ülkemize bir mutluluk yaşatacağına da inanıyorum."

"Cem bu alanda bir öncü olacak"

Gerek federasyonla gerek bakanlık olarak her şekliyle madden ve manen Cem'in yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "İnanıyorum ki Cem bu alanda bir öncü olacak, tıpkı diğer sporcularımız gibi onun izinden gidecek yeni sporcular için bir rol model olacak. Özellikle ülkemiz her branşta olduğu gibi motor ve otomobil sporlarında da artık bir yandan hedeflerini gerçekleştirirken diğer yandan da hedef büyültüyor." şeklinde konuştu.

Altyapıyla ve tüm imkanlarla bütün sporcuları desteklemeye devam edeceklerini dile getiren Kasapoğlu, "Bu yüzden bu branşta çok güzel hedefleri olan bu hedeflere yürüyen binlerce gencimiz var. Tesisleriyle ve muhteşem bir organizasyon kabiliyetiyle Türkiye'miz tüm spor branşlarında olduğu gibi motor ve otomobil sporlarında da en yüksek standartlarda çalışmaları, organizasyonları gerçekleştiriyor." dedi.

Bakanlık olarak çok büyük bir yetenek tarama projesinin de olduğunu kaydeden Kasapoğlu, "Bu projede yetenekleri tesadüfe bırakmadan her bir gencimizin önünü açarak, onların yanında olarak, gereken teşviki vererek, imkanları onların önüne sererek ortaya çıkartıyoruz. Sporcularımız da bunun sonuçlarını hamdolsun başarıyla ortaya koyuyorlar." diye konuştu.

Kasapoğlu, Türkiye'nin spor turizminde de büyük başarılar kat ettiğini belirterek, "Pandemi sürecinde dahi Formula 1 yarışı organizesindeki başarımız, ev sahipliğimiz, organizasyon kabiliyetimizi biliyorsunuz. Bunlar yeni ev sahiplikleriyle devam edecek. İnanıyorum ki ülkemizin başarısını her alanda olduğu gibi sağlıktan, turizme, sanayiye, ekonomiye her alanda olduğu gibi spor alanında da çok daha yukarılara taşıyarak ispatlayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, Cem Bölükbaşı'na ve TOSFED'in yeni yönetim kuruluna da başarılar dileyerek, teşekkür etti.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı da Bakan Kasapoğlu'na heyetlerini kabul ettiği için teşekkür ederek, "Sayın Bakanım her zaman otomobil sporlarına destekleriniz, katkılarınız bizim için çok kıymetliydi. Ayhancan Güven ile beraber inanarak, güvenerek başlattığınız bu destek serüveni bugün inşallah Cem kardeşimizle devam ediyor. Cem de hem bayrağımızı hem ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek." diye konuştu.

Kabulde milli otomobil sporcusu Cem Bölükbaşı da "Öncelikle çok teşekkür ediyorum Sayın Bakanım. Bizim için yarın çok inanılmaz bir serüven başlıyor. Bu hafta sonu da ilk yarış başlıyor, heyecanlıyız, tabii ki en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım. Formula 2'ye çıkan ilk Türk pilotum, ilk adım bu hafta sonu atılacak." şeklinde konuştu.