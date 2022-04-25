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Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti

AA - Gökhan Düzyol - Spor
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Son dakika... Aydın Büyükşehir Belediyespor, iki oyuncu daha transfer etti

Son dakika habere göre Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çağla Salih ve Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

AYDIN (AA) - Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Çağla Salih ve Özge Nur Çetiner'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aydın ekibi, Bolu Belediyespor'da forma giyen pasör Çağla Salih ve Mert Grup Sigorta'dan orta oyuncu Özge Nur Çetiner'i transfer etti.

Kulüp bugün, Galatasaray HDI Sigorta'da forma giyen Sloven orta oyuncu Sasa Planinsec'i kadrosuna kattığını da duyurmuştu.

AA / Gökhan Düzyol - Spor

Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Aydın, Spor, Haberler

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