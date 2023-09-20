Son Dakika: Aslan, Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkıyor! Galatasaray-Kopenhag maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ilk maçına çıkacak Galatasaray, evinde Kopenhag'ı ağırlıyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile kozlarını paylaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç saat 19.45'te başlayacak. Karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonundan hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ile Diyan Valkov yapacak.

ASLAN İLK SINAVINA ÇIKIYOR

A Grubu'nda Almanya'nın Bayern Münih, İngiltere'nin Manchester United ve Danimarka'nın Kopengah takımlarıyla mücadele edecek Galatasaray, "Devler Ligi"ndeki ilk maçına çıkacak. Sarı kırmızılılar ilk hafta maçında taraftarı önünde Kopenhag'ı ağırlayacak.

RAKİP KOPENHAG

Danimarka Süper Ligi'nde geçen sezon ipi önde göğüsleyen Kopenhag da Şampiyonlar Ligi'ne 2. eleme turundan girdi. Sırasıyla İzlanda'nın Breidablik, Çekya'nın Sparta Prag ve Polonya'nın Rakow takımlarını eleyen başkent temsilcisi, gruplara kaldı.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Tek eksik UEFA kadrosuna ismi yazılmayan Halil Dervişoğlu.

Kopenhag'da Cornelius, Boilesen ve Khocholava Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.

İLK 11'LER

Galatasaray; Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem Demirbay, Torreira, Ziyech, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi.

Kopenhag; Grabara, Diks, Vavro, Diogo Gonçalves, Elyounoussi, J. Larsson, Lerager, Jelert, Meling, Achouri, Falk