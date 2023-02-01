Son Dakika: Galatasaray-Ümraniyespor maçında ilk 11'ler belli oldu

Son dakika: Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, sahasında Ümraniyespor'u ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Özgür Yankaya oturacak. Maçta ilk 11'ler belli oldu.

Galatasaray ile Ümraniyespor, Süper Lig'in 22. haftasında NEF Stadı'nda karşı karşıya geliyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 4 puan farkla önünde olan sarı-kırmızılılar, Ümraniyespor'u da yenerek farkı artırıp sarı-lacivertlilerin maçını bekleyecek.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Maç öncesi Galatasaray'da eksik veya sakat oyuncu bulunmuyor. Ümraniyespor'da kadro dışı bırakılan Serkan Kırıntılı dışında eksik bulunmuyor. Sarı kart sınırındaki Tomislav Glumac ve Valentin Gheorghe, Galatasaray deplasmanında kart görmesi durumunda 23. haftadaki Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre Taşdemir, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem, Icardi

Ümraniyespor: Orkun, Popov, Sackey, Epureanu, Atasayar, Kartal, Oğuz, Durel, Geraldo, Onur, Umut