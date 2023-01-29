Son Dakika: Fenerbahçe-Kasımpaşa canlı anlatım! 2 dakikada 2 gol

Son dakika: Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayan mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalıyor. VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturuyor. Maçta Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü var.

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 21. haftasında Ülker Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Sarı-lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki 4 puanlık farkı korumak için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro'nun yanı sıra hazır olmayan Osayi ile Joshua King'in kadroda yok. Kasımpaşa'da sağ bek Ben Ouannes, cezası nedeniyle Fenerbahçe deplasmanında forma giyemedi. Bahoken ve Hajradinovic ise sarı kart sınırındaki isimler.

9 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de Kasımpaşa mücadelesi öncesinde 9 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Miha Zajc, Michy Batshuayi ve Emre Mor kart görmeleri durumunda Adana Demirspor deplasmanında forma giyemeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi, Samet Akaydın, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Valencia, Batshuayi

Kasımpaşa: Erdem, Donk, Graovac, Tırpan, Yasin, Hajradinovic, Eysseric, Mounir, Fall, Ahmet, Bahoken

CANLI ANLATIM

Dakika 39: Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 37: Enner Valencia bu kez penaltı vuruşunu ağlara gönderdi.

Dakika 36: Penaltı atışından önce kaleci Erdem'in çizgiye temas etmediği gerekçesiyle penaltı karar tekrar edilecek.

Dakika 35: Enner Valencia penaltı atışından yararlanamadı.

Dakika 34: Hızlı gelişen hücumda Valencia ceza alanında Daniel Graovac'ın müdahalesi ile yerde kaldı ve penaltı kararı verildi.

Dakika 24: Kasımpaşa, Mamadou Fall'ın golüyle 1-0 öne geçti.

Dakika 20: İrfan Can'ın ortasında Valencia arka direkte kafayı vurdu ancak kaleci Erdem başarılı.

Dakika 14: Arda Güler'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Zajc, rakibinden sıyrılmak isterken topu ayağından aştı. Kaleci Erdem topu kontrol etti.

Dakika 6: Fenerbahçe etkili geldi. Zajc'ın vuruşu ceza alanındaki Daniel Graovac'tan sekip kornere çıktı. Fenerbahçeli futbolcular elle oynama gerekçesiyle penaltı bekliyor.

Dakika 3: Sol kanattan çizgiye inen İrfan Can'ın ortası önce Mickael Tirpan'a sonra yeniden İrfan'a çarparak auta çıktı.