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Son Dakika | Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

AA - Oktay Özden - Spor
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Son Dakika | Antalyasporlu Mert Yılmaz, Ümraniyespor'a transfer oldu

Bir son dakika haberine göre Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Antalyaspor Kulübü, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA / Oktay Özden - Spor

Antalyaspor Mert Yılmaz Spor Haberler Son Dakika

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