Son Dakika | Ankara Keçiörengücü, Bekim Balaj ile İlker Karakaş'ı transfer etti
AA - Fatih Gazioğlu - Spor
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Son dakika spor haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'nin forvet oyuncusu İlker Karakaş ile Arnavut santrfor Bekim Balaj'ı kadrosuna kattı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü, Gençlerbirliği'nin forvet oyuncusu İlker Karakaş ile Arnavut santrfor Bekim Balaj'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz Arnavutluk Milli Takımı futbolcusu 31 yaşındaki santrfor Bekim Balaj ile 2 yıllık, Gençlerbirliği'nden 23 yaşındaki forvet oyuncusu İlker Karakaş ile de 3 yıllık anlaşmaya varmıştır." denildi.
AA / Fatih Gazioğlu - Spor