Son dakika: Altay 22 yıl sonra kazanmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de pazar günü evinde Galatasaray'la karşılaşacak düşme hattındaki Altay, en son 2000 yılında mağlup ettiği sarı-kırmızılı ekibi 22 yıl sonra dize getirip umut tazeleme planları yapıyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de küme düştüğü 1999-2000 sezonunda İzmir Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Galatasaray'ı 12 Mayıs 2000'de Telat Özden'in golüyle 1-0 mağlup ederken, daha sonra Galatasaray'la oynadığı 4 resmi maçta rakibine diş geçiremedi. İzmir temsilcisi yine küme düştüğü 2002-03 sezonunda sarı-kırmızılı ekibe evinde 2-1, deplasmanda 5-0 mağlup olurken, 2009'da İzmir'de oynanan Türkiye Kupası maçında gülen taraf 2-1'lik skorla yine Galatasaray oldu. Bu sezon ilk yarıda İstanbul'da oynanan randevu 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

Ligin bitimine 5 hafta kala kümede kalma barajının 10 puan gerisinde 17'nci sırada yer alıp bu hafta yenildiği takdirde rakiplerinin sonuçlara göre küme düşme ihtimali bulunan Altay'da sportif direktör Tuna Üzümcü, Galatasaray maçına 3 puan parolasıyla hazırlandıklarını söyledi. Üst üste oynayacakları Galatasaray ve Atakaş Hatayspor (D) karşılaşmalarından en az 4 puanla ayrılıp, en yakın rakipleri Giresunspor'u konuk edecekleri müsabakaya puan farkını eriterek çıkmak istediklerini belirten Tuna Üzümcü, "Bu 3 maçta toplayacağımız 7 ya da 9 puanla son 2 haftaya umudumuzu koruyarak girmek istiyoruz" dedi.