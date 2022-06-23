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Son dakika... Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'ı transfer etti

AA - Zeynep Çelikkol - Spor
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Son dakika... Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'ı transfer etti

Bir son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

İzmir temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon TOFAŞ Spor Kulübü forması giyen Jeremy Simmons, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadesine yer verildi.

AA / Zeynep Çelikkol - Spor

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