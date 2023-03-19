Son Dakika: Alanyaspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu! Jesus'tan sürpriz kadro

Son dakika: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Sarı-Lacivertliler'in ilk 11'i şaşırttı. Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde, Arao; İrfan Can, İsmail, Rossi, Joao Pedro, Valencia.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşıyor. Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

PUAN FARKI 9

60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı haftayı galibiyetle tamamlayıp puan farkını eritmek istiyor.

F.BAHÇE'DE 5 EKSİK

Alanyaspor'da Leroy Fer kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Fenerbahçe'de ise sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Nazım Sangare, Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek.

İLK MAÇTA FARKLI SKOR

Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertliler, son olarak Yukatel Kayserispor'u deplasmanda 2-1 yenmişti. İki takım arasında İstanbul'da ilk yarıda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.

JESUS'TAN ŞAŞIRTAN TERCİHLER

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, uzun süredir oynatmadığı Gustavo Henrique'ye ilk 11'de şans verdi. Hayli uzun zaman sonra Sevilla maçında ilk 11'de yer alan İsmail Yüksek ve yeni transfer Oosterwolde de Alanya'daki maçta ilk 11'de sahaya sürüldü.

İlk 11'ler:

Alanyaspor: Runarsson, Yusuf, Rassoul, Furkan, Candeias, Lusamba, Umut, Efkan, Efecan, Cavaliero, Koulauris

Fenerbahçe: Altay; Ferdi, Samet, Gustavo, Oosterwolde; Arao; İrfan Can, İsmail, Rossi; Joao Pedro, Valencia.