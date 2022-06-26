Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı Son dakika gelişmesine göre 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı. 19'uncu Akdeniz Oyunları erkekler karate 60 kiloda Eray Şamdan, finalde Cezayir'den Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Demirören Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Eray Şamdan Cezayir Spor Haberler Son Dakika

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