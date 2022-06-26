Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Son dakika: Akdeniz Oyunları'ndaki ilk altın madalyayı Eray Şamdan kazandı

Son dakika gelişmesine göre 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

19'uncu Akdeniz Oyunları'nda 60 kiloda ülkemizi temsil eden milli karateci Eray Şamdan, finalde Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Cezayir'de düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda milli karateci Eray Şamdan, Türkiye'ye ilk madalyayı kazandırdı. 19'uncu Akdeniz Oyunları erkekler karate 60 kiloda Eray Şamdan, finalde Cezayir'den Ala Salmi'yi 5-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Akdeniz Oyunları Eray Şamdan Cezayir Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title