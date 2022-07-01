Son Dakika | 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4: 40.97'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. Son dakika spor haberine göre 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4: 40.97'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. 19. Akdeniz Oyunları'nda milli yüzücü Deniz Ertan, kadınlar 400m bireysel karışık finalinde 4: 40.97'lik derecesiyle gümüş madalya kazandı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Akdeniz Oyunları Spor Haberler Son Dakika

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