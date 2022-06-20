Somasporlu Özcan, Adana yolcusu
Demirören Haber Ajansı - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Özcan Aydın, Spor Toto 1'inci Lig yolunda.
TFF 2'nci Lig ekiplerinden Somaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Özcan Aydın, Spor Toto 1'inci Lig yolunda.
Son 2 sezondur 3'üncü Lig ve 2'nci Lig'de siyah-beyazlılarda forma giyen 25 yaşındaki 10 numaranın Adanaspor'la anlaştığı öğrenildi. Özcan, 3'üncü Lig'de şampiyonluk da yaşadığı Soma'da toplam 70 maça çıkıp, 20 gol, 26 asistle oynadı.
Demirören Haber Ajansı / Spor