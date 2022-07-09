Somasporlu Ali Akkuş Çorum FK'ya gitti
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor'un orta saha oyuncusu Ali Akkuş takımdan ayrıldı.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Somaspor'un orta saha oyuncusu Ali Akkuş takımdan ayrıldı. Geçen sezon Somaspor formasıyla 38 resmi maça çıkan 23 yaşındaki oyuncunun Çorum FK'ya transfer olduğu ifade edildi. Futbol yaşamına Kasımpaşa 'da başlayan Ali Akkuş, 3 sezon önce Kahramanmaraşspor'dan Somaspor'a transfer olmuştu.- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor