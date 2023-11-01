Somaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda farklı galip geldi
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Somaspor, 3'üncü Lig temsilcisi Talasgücü Belediyespor'u evinde farklı yenerek tur atladı: 6-0.
STAT: Soma Atatürk
HAKEMLER: Erdal Yılmaz, Yakup Bulut, Fatih Yüzbaşı
SOMASPOR: Arda Ünal - Burak, Enes Tayfun (Dk. 69 Burak Enes), Mehmet Refik (Dk. 58 Hüseyin Emir), Kamil (Dk. 46 Rojhat), Yasin, Ahmet Hakan (Dk. 70 Osman Burak), Ersel Ayberk (Dk. 80 Erdem), Ceyhun, Murat, Özgür
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Mustafa Umut - Ercan (Dk. 70 Akın), Oğuzhan, Ramazan (Dk. 46 Muhammed Yıldırım), Berkay, Kerem (Dk. 60 Muharrem), Murat Karadeniz (Dk. 60 Samet), Arda Belen, Furkan (Dk. 46 Yusuf Efe), Muhammed İbrahim, Erkan
GOLLER: Dk. 22 Ahmet Hakan, Dk. 24, Dk. 45 ve Dk. 52 Mehmet Refik, Dk. 72 Özgür, Dk. 89 Osman Burak (Somaspor)
SARI KART: Furkan (Talasgücü Bld)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Turu'nda Somaspor, 3'üncü Lig temsilcisi Talasgücü Belediyespor'u evinde farklı yenerek tur atladı: 6-0. Soma Atatürk Stadı'ndaki maçta ev sahibinin gollerini 22'nci dakikada Ahmet Hakan, 24, 45 ve 52'nci dakikalarda Mehmet Refik ile 89'uncu dakikada Osman Burak attı.