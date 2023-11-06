Somaspor yine sol şeritte
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra 6 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Somaspor, son 2 maçını kazanıp yeniden play-off barajına yerleşti.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 3'te 3'le başladıktan sonra 6 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Somaspor, son 2 maçını kazanıp yeniden play-off barajına yerleşti. Evinde Denizlispor'u 1-0 yendikten sonra Sarıyer deplasmanını geriden gelip 2-1 kazanan Somaspor, puanını 19'a çıkardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor