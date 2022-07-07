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Somaspor yeni sezona başladı

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor yeni sezona başladı

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Somaspor, 2022-2023 sezonu ilk etap hazırlıklarına başladı.

YENİ sezonda TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele edecek Somaspor, 2022-2023 sezonu ilk etap hazırlıklarına başladı.

TFF Tesisleri'nde gerçekleşen sezonun ilk antrenmanına Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Ak Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı, CHP İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, Ak Parti Meclis Üyesi Ali Sezer ve Somaspor Yönetim Kurulu katıldı.

Kurban kesiminin ardından teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular koşu, aerobik ve dar alan çalışması gerçekleştirdi.

Burhanettin Basatemür iyi bir hazırlık dönemi geçireceklerine inandığını söyledi. Deneyimli teknik adam, "Bir çok oyuncumuz takımdan gitti. Çok büyük oranda değişime uğradık. Oyunculara da kızamıyoruz, onlar da haklı. Biz yolumuza yeni oyuncular bularak devam etmek zorundayız. Öyle de yaptık, çok sayıda genç oyuncu aldık. Aldığımız genç oyunculara şans vereceğiz. Şartlar ne olursa olsun hedefi yüksek tutacağız" dedi.


- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Ali Tulup AK Parti Soma Spor Haberler

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