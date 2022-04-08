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Somaspor, Van'da sahaya çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor, Van'da sahaya çıkacak

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışında geride kalan Somaspor yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek.

VAN (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 4 maçında 3 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak Play-Off yarışında geride kalan Somaspor yarın deplasmanda Silahtaroğlu Vanspor'la karşı karşıya gelecek. Van Atatürk Stadı'nda Sinan Özcan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür zorlu bir deplasmana çıkacaklarını ancak istedikleri sonucu alarak kötü gidişata son vereceklerini söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Van, Spor, Haberler

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