TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Uşakspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Somaspor, son 3 maçını kazanamayıp Play-Off potasının gerisine düşmüştü. Bu galibiyetle umut tazeleyen Somaspor, Teknik Direktör Burhanettin Basatemür liderliğinde çıkışa geçti.

Somaspor, Uşakspor'u mağlup ederek umut tazeledi

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Uşakspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Somaspor rahat nefes aldı. Son 3 maçını kazanamayıp Play-Off potasının gerisine düşen siyah-beyazlılar bu galibiyetin ardından umut tazeledi. Puanını 23'e yükseltip averajla 7'nci sırada yer alan Somaspor'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, Uşakspor galibiyetiyle yeniden çıkışa geçtiklerini söyledi. Basatemür, "Kazanmak çok önemliydi. Yeniden yarışın içindeyiz. Önümüzdeki haftalarda ilk 6 sıranın içinde yer alacağımıza inanıyoruz" dedi.