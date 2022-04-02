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Somaspor'un rakibi Bodrumspor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor'un rakibi Bodrumspor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 yenilen Somaspor, yarın evinde Play-Off potasında yer alan Bodrumspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son maçında deplasmanda Çorum FK'ya 1-0 yenilen Somaspor, yarın evinde Play-Off potasında yer alan Bodrumspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Muhammet Ali Metoğlu düdük çalacak. Somaspor'da kırmızı kart cezalısı Onur, Bodrumspor'da ise sarı kart cezalısı Cenk sahadaki yerlerini alamayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, Play-Off için mutlak kazanmaları gerektiğini söyledi.Bodrumspor'u çalıştıran İsmet Taşdemir ise zorlu bir deplasmana çıkacaklarını, takımına güvendiğini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Çorum Belediyespor, Play Off, Spor, Haberler

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