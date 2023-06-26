Somaspor'un genç yeteneği Emrecan Bulut Beşiktaş'a transfer oldu

Manisa temsilcisi Somaspor'un amatörden keşfettiği genç futbolcu Emrecan Bulut, 2'nci Lig'deki performansıyla Süper Lig devi Beşiktaş'a transfer oldu. İlk yılında 16 gol atan genç oyuncu için Somaspor yönetimiyle 5 milyon TL bonservis bedeli karşılığında anlaşma sağlandı.

Ardahanlı olup futbola ailesiyle yerleştikleri Manisa'daki amatör Yunusemre Belediyespor'da 2015 yılında başlayan genç futbolcu, pandemi dönemi nedeniyle kariyerinin başında sahalardan erken koptu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle 2020-2021 yıllarını yeşil sahalardan uzak geçiren Emrecan, bir fabrikada çalışmaya başlayıp 90 kilograma kadar çıktıktan sonra futbola yine amatör ligdeki Karaköy SFK'da döndü.