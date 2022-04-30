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Somaspor, Trabzon'da terleyecek

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor, Trabzon'da terleyecek

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Somaspor 52 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Play-Off oynamayı garantileyen 1461 Trabzon ise 70 puanla 3'üncü basamakta.


- Soma

Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, 1461 Trabzon, Spor, Haberler

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