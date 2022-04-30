Somaspor, Trabzon'da terleyecek
Demirören Haber Ajansı - Spor
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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek.
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Somaspor yarın deplasmanda 1461 Trabzon'la karşı karşıya gelecek. Ortahisar Yavuz Selim Stadı'nda Yunus Dursun'un yöneteceği müsabakanın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Somaspor 52 puanla 9'uncu sırada yer alırken, Play-Off oynamayı garantileyen 1461 Trabzon ise 70 puanla 3'üncü basamakta.- Soma
Demirören Haber Ajansı / Spor