Somaspor telafi istiyor Spor Haberleri TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Somaspor 2'nci hafta müsabakasında deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Somaspor 2'nci hafta müsabakasında deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Çorum Belediyespor Batman Petrolspor Spor Haberler

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