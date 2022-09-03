Somaspor telafi istiyor
Spor Haberleri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Somaspor 2'nci hafta müsabakasında deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak.
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında evinde Batman Petrolspor'a 1-0 yenilen Somaspor 2'nci hafta müsabakasında deplasmanda Çorum FK ile kozlarını paylaşacak. Çorum Şehir Stadı'nda Sinan Özcan'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 20.00'de çalacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor