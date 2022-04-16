Somaspor seri peşinde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Somaspor seri peşinde

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Somaspor seri peşinde

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 yenerek Play-Off için umutlanan Somaspor yarın evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek.

BAYBURT (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 yenerek Play-Off için umutlanan Somaspor yarın evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Yasin mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, kazanıp seri başlatacaklarını söyledi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Play Off, Bayburt, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title