Somaspor seri peşinde

BAYBURT (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda An Zentrum Bayburt Özel İdare Spor'u 1-0 yenerek Play-Off için umutlanan Somaspor yarın evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak. Somaspor'da sarı kart cezalısı Yasin mücadelede forma giyemeyecek. Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, kazanıp seri başlatacaklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Spor