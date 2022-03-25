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Somaspor, Sarıyer sınavında

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Somaspor, Sarıyer sınavında

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'a 4-1 yenilerek Play-Off yolunda darbe alan Somaspor, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak deplasmanda Afjet Afyonspor'a 4-1 yenilerek Play-Off yolunda darbe alan Somaspor, yarın evinde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Sarıyer'le karşı karşıya gelecek. Soma Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak maçta Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Somaspor'da kart cezalısı orta saha Oğuzhan Yıldırım forma giyemeyecek. Teknik direktör Burhanettin Basatemür kazanıp yeniden çıkışa geçeceklerini dile getirdi.


Demirören Haber Ajansı / Spor

Futbol Federasyonu, Play Off, Sarıyer, Darbe, Spor, Haberler

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