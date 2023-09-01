Somaspor, sağ bek Mahmut Şat'la sözleşme imzaladı

SOMA,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçında deplasmanda Isparta 32 Spor'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başlayan Somaspor, geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den Süper Amatör'e düşen Torbalıspor'dan 21 yaşındaki sağ bek Mahmut Şat'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Başkan Mustafa Aydın katıldı. Siyah-beyazlı kulüp, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mahmut Şat'a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz" açıklaması yaptı. Altınordu'da futbola başlayan Mahmut, İzmir Gücü, Pınargücüspor, Gültepespor kulüplerinde de oynadı.