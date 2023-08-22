Somaspor, Rojhat Sağlam ile anlaştı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup temsilcisi Somaspor, transferde Rojhat Sağlam ile anlaştı. Boluspor forması giyen 19 yaşındaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Boluspor forması giyen Rojhat Sağlam ile anlaşmaya varmıştır. Yönetim Kurulu Üyemiz Fatih Kaya'nın katıldığı imza töreninde Rojhat Sağlam ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Rojhat Sağlam' a şanlı formamız ile üstün başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor